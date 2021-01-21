«Ливерпуль» — «Бернли»: ставка Александра Елагина на игру АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Бернли».



Ставка: ТБ 3 за 1.81.



«Изначально эта игра была запланирована неделей раньше. Многочисленные отмены и перестановки в календаре АПЛ нашли ей место именно 21 января.



Обе команды переживают не лучшие времен, но это определение по-разному соотносится с «Ливерпулем» и «Бернли». Мерсисайдцы не могут победить в чемпионате в четырёх последних матчах с 19 декабря. За это время получили три ничьи и одно поражение. Причём в этих четырёх матчах команда Юргена Клоппа умудрилась забить всего один гол в домашнем ничейном поединке с «Вест Бромвичем».



«Ливерпуль» остаётся в чемпионской гонке. Правда, идёт он не в лидерах, а замыкает первую четвёрку с 34 очками.



«Бёрнли» стоит рядом с зоной вылета. После 17 матчей они набрали 16 очков. Это на четыре больше, чем у идущего на роковом 18-м месте «Фулхэма». При этом «Бёрнли» забил меньше всех в АПЛ. На их счету всего девять голов, а пропустила команда 22.



Команда Шона Дайча, как и «Ливерпуль», в четырёх последних матчах забила всего один гол, пропустив три. С турнирной точки зрения это означает одну победу и три поражения, в том числе два подряд.



Логично предположить, что «Ливерпуль», продолжающий свою беспроигрышную серию на «Энфилде», после матча с «Бернли» может довести её до 69 игр и наконец-то одержать долгожданную победу. Тем более что статистика гласит, что в 12 матчах АПЛ между этими клубами «Бернли» выиграл лишь однажды, в 2016 году дома. Дважды со счётом 1:1 клубы сыграли вничью на «Энфилде». В девяти играх «Бёрнли» уступил с общим счётом 5:25.



Команда Дайча, пожалуй, самая непредсказуемая в Премьер-лиге. «Бёрнли» может выстрелить там, где меньше всего и ожидаешь. Поэтому давайте поставим на голы. Тотал больше 3», — сказал Елагин.

«Ливерпуль» — «Бёрнли». Прогноз: Клоппу, Мане и Салаху пора прекращать валять дурака За четыре последних тура чемпионата Англии ливерпульцы забили всего один гол. Так титул не защитишь.