«Ливерпуль» — «Бёрнли». Прогноз: Клоппу, Мане и Салаху пора прекращать валять дурака

21 января состоится матч 18-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Бёрнли». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех клуба из Бёрнли оценён экспертами в 18.75. А ставки на ничью принимаются за 7.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Бёрнли» 21 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Бёрнли» (21.01.2021)

Английская Премьер-лига из-за коронавируса претерпела ряд переносов и изменений в календаре, но по-прежнему не сбавляет темпа. Большинство матчей 19-го тура уже сыграно, однако теперь необходимо отыграть назад. «Ливерпуль» и «Бёрнли» проведут свою игру 18-го тура 21 января.

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Подумать только, бригада Юргена Клоппа, все поражения и ничьи которой в прошлом сезоне можно было пересчитать по пальцам, не может выиграть в АПЛ с 2020 года. Прошёл ровно месяц с того момента, как красные в гостях деклассировали «Кристал Пэлас» (7:0).



С тех пор успели провести пять игр: четыре пришлись на чемпионат Англии, а ещё одна – на Кубок. В Кубке страны без особых усилий удалось выбить молодёжный состав «Астон Виллы» (4:1). Основа не смог выйти на поле из-за вспышки коронавируса, пришлось давать шанс юношам.



А вот в Премьер-лиге ливерпульцы сперва потеряли очки с аутсайдером «Вест Бромвичем» (1:1) и забарахлившим «Ньюкаслом» (0:0), затем и вовсе уступили «Саутгемптону» (0:1). А в матче предыдущего тура с «Манчестер Юнайтед» не смогли реализовать преимущество по ударам и владению, скатав нулевую ничью. Во втором тайме вообще оказались ближе к поражению.

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Дальше «Ливерпуль» ожидает ещё один поединок с «красными дьяволами», но на этот раз уже в четвёртом раунде Кубка Англии. Однако сперва предстоит отрепетировать этюд в АПЛ с «Бёрнли». Хотя бордовые в последнее время тоже не радуют.



Подопечные Шона Дайча выдали весьма мощный отрезок в декабре прошлого года. За шесть декабрьских игр потерпели всего одно поражение и пропустили только три гола. Для аутсайдера более чем достойно. Однако январь нового года подкачал, результаты просели.



Из положительного — победа в Кубке Англии над «Милтон Кинс Донс». Но и тут стоит отметить, что скромный представитель первой лиги — третьего по значимости дивизиона страны — изрядно попил кровушки у бордовых. Пришлось даже пробивать послематчевую серию пенальти.

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За ней последовали два поражения в АПЛ: домашнее от «МЮ» и гостевое от «Вест Хэма» (оба со счётом 0:1). Сейчас в турнирной таблице первенства «Бёрнли» находится на пограничной 17-й строчке, набрав 16 баллов. Отрыв от зоны вылета составляет четыре пункта. При этом и у самого клуба, и у ближайшего преследователя по две игры в запасе в сравнении с остальными.



Разумеется, «Ливерпуль» на своём поле явный фаворит даже с такой неубедительной формой. Однако большого количества забитых мячей мы бы ждать не стали. Во-первых, результативность ливерпульцев сильно просела в последнее время, за четыре предыдущих тура в АПЛ всего один гол. Безобразие!



Во-вторых, оборона «Бёрнли» держит марку, лишь пять пропущенных в восьми предыдущих играх в английской Премьер-лиге. А при таких раскладах есть смысл подумать над комбинированной ставкой «П1 + тотал меньше 3.5 мяча». Букмекеры дают за неё уверенный коэффициент 2.06. Ждём чего-то в духе 2:0 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Бёрнли» 21 января 2021 года

«Ливерпуль», несомненно, фаворит, но расколоть крепкий орешек в лице «Бёрнли» будет не так-то просто. Даже на своём поле. В последнее время оборона бордовых держит марку, а результативность красных, напротив, заметно просела. Три очка Клопп наверняка заберёт, пора бы уже, а то конкуренты потихоньку уходят вперёд. Но парада голов не ждём.



Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.