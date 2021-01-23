«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.31.
«Дела «Ньюкасла» плохи. Северяне так и не пришли в себя после эпидемии коронавируса в команде. Они не выигрывают уже девять матчей, а в последних семи играх забили всего один мяч. Защита трещит по швам, а Карл Дарлоу перестал выручать так, как он это делал в первые несколько месяцев сезона.
«Астон Вилла» же хоть и прошла через мини-эпидемию, но, кажется, сохранила нужный игровой тонус. В матче с набирающим ход «Ман Сити» бирмингемцы достойно сражались и лишь в концовке встречи пропустили два мяча. Отсутствие Макгинна в центре поля наверняка будет ощущаться, но если не считать шотландца, все остальные боевые единицы в строю. «Вилла» наверняка будет здесь контролировать ход матча и окажется ближе к победе.
Последний раз больше двух мячей в матче этих двух команд забивалось аж десять игр тому назад, в 2013 году. Судя по всему, града голов не случится и на этот раз».
- 23 января 2021
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:37
-
10:30