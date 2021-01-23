«Милан» — «Аталанта»: прогноз Евгения Кузьмича на матч 19-го тура чемпионата Италии

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Аталанта».

Ставка: победа «Аталанты» с нулевой форой за 1.91.

«Встречаются два прямых конкурента, и в Италии этот матч расценивается как дерби. Команды в таблице разделяет ни много ни мало — 10 очков. А вот если мы посмотрим продвинутую статистику xG, то увидим, что «Аталанта» лидирует в таблице наравне с «Наполи», а «Милан» занимает лишь пятую строчку. Поэтому мы видим, что в этом отношении гости идут фаворитами.



Но мой выбор складывается не только из данной статистики. «Милан» имеет большие кадровые потери в преддверии дерби. По причине дисквалификаций в матче не смогут принять участие Алессио Раманьоли (капитан) и Алексис Саэлемакерс (основной правый вингер). Травмирован Исмаель Беннасер и Маттео Габбия, имеет повреждение и может не принять участия в матче Симон Кьяер. Положительный результат теста на коронавирус у Хакана Чалханоглу. Положительный результат теста был получен и у Тео Эрнандеса, но потом это опровергли. Думаю, что до субботы возможны еще положительные результаты тестов, что усугубит ситуацию. У «Аталанты» в свою очередь все здоровы и готовы к матчу.



Считаю, что гости лучше готовы к предстоящему противостоянию и перевес должен быть на их стороне».