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Макгрегор — Порье 2: прогноз Алексея Кунченко на бой UFC 257 в Абу-Даби

Макгрегор — Порье 2: прогноз Алексея Кунченко на бой UFC 257 в Абу-Даби
Ставки / Прогнозы 0

Бывший боец UFC Алексей Кунченко поделился ожиданиями от боя-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.

Ставка: досрочная победа Конора Макгрегора за 1.60.

«Думаю, Конор одержит победу. Скорее всего, досрочно. Не могу сказать, что Порье набрал какую-то определённую форму. Он не изменился, каким был, таким и остался. Конор давно не дрался, поэтому выйдет на бой голодным. Думаю, Макгрегор, как обычно, закатит хороший бой. Порье будет тяжеловато. Ставлю на победу Конора», — цитирует Кунченко пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

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