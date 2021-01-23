Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Александра Емельяненко на бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением на бой Конор Макгрегор — Дастин Порье.
Ставка: победа Порье за 2.55.
«После праздников уже успел пройти один турнир в UFC, но на следующем кард — куда интереснее! Конор сразится с Дастином, и это будет настоящая заруба. Думаю, равнодушных к этому поединку нет, все будут болеть либо за одного, либо за другого бойца.
Макгрегор за последнее время смог только финишировать бедного ветерана Дональда Серроне, а Порье постоянно выходил в клетку и доказывал, что он готов стать лучшим. Воля к победе — это главное преимущество Порье в этой схватке. Мне кажется, характер у него более закаленный, чем у ирландца.
Помните, как он провел бой против Холлоуэя? Очень хладнокровно тогда смотрелся и уверенно довел дело до своей победы. Думаю, в поединке с Конором он тоже рисковать не будет, ведь знает всю силу своего соперника. Но невозможно чувствовать себя после долгих простоев в хорошей кондиции, это просто нереально.
Макгрегор, на мой взгляд, будет больше нервничать, и это приведет к поражению. Моя ставка — в этот вечер победит Дастин Порье с коэффициентом 3.55».
- 23 января 2021
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