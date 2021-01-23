«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Англии

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл».



Ставка: ничья за 4.68.

«Семикратный чемпион и обладатель Кубка Англии в минувшем сезоне занял только 17-е место. На старте нового первенства «львов» просто не узнать. За 16 туров в активе команды восемь побед и два мирных исхода, что принесло 26 очков и 11-е место.



После блестящего выступления подопечных Дина Смита в конце прошлого года, 2021-й принес только два поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Манчестер Сити» (0:2).



«Ньюкасл» проиграл 4 из 5 последних поединков, причем три игры 2021 года принесли ноль очков для «сорок». Очень слабо выглядит линия нападения, которая забивала в среднем один гол за матч.



Несмотря на то, что «Ньюкасл» проигрывает всем подряд и явным фаворитом букмекеры сделали команду из Бирмингема, я не смогу сделать ставку на их победу.



Считаю, любые серии прерываются, и от этой дуэли жду мирного исхода, на что и сделаю ставку за хороший коэффициент».