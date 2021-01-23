Макгрегор — Порье: беспроигрышное пари 1000 рублей к главному бою UFC 257!

Рано утром 24 января по московскому времени Конор Макгрегор и Дастин Порье встретятся в главном бое турнира UFC 257. Начало — не ранее 7:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



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