Макгрегор — Порье: беспроигрышное пари 1000 рублей к главному бою UFC 257!
Рано утром 24 января по московскому времени Конор Макгрегор и Дастин Порье встретятся в главном бое турнира UFC 257. Начало — не ранее 7:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага.
1. Зарегистрируйся с промокодом 257.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к суперпротивостоянию Макгрегор — Порье!
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:06
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 22 января 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам