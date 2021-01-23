«Герта» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Герта» — «Вердер».

Ставка: индивидуальный тотал «Герты» больше 1.5 мяча за 2.30.

«Матч Бундеслиги не такой простой, как кажется с точки зрения коэффициентов и раскладов. Букмекеры, конечно, считают «Герту» фаворитом. Но «Вердер» вполне может огрызнуться. Мы видели не раз в этом сезоне, как подобное происходило.



Мне кажется, что самый хороший вариант ставки здесь — «индивидуальный тотал «Герты» больше 1.5 мяча» с огромным коэффициентом 2.3. Хозяева сами прекрасно понимают, что одного мяча для победы здесь может не хватить. А возможности атакующие у «Герты» достаточно серьезные, солидные. Два мяча «Герты» — не та ставка, которая должна кого-то чем-то пугать».