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«Герта» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

«Герта» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Герта» — «Вердер».

Ставка: индивидуальный тотал «Герты» больше 1.5 мяча за 2.30.

«Матч Бундеслиги не такой простой, как кажется с точки зрения коэффициентов и раскладов. Букмекеры, конечно, считают «Герту» фаворитом. Но «Вердер» вполне может огрызнуться. Мы видели не раз в этом сезоне, как подобное происходило.

Мне кажется, что самый хороший вариант ставки здесь — «индивидуальный тотал «Герты» больше 1.5 мяча» с огромным коэффициентом 2.3. Хозяева сами прекрасно понимают, что одного мяча для победы здесь может не хватить. А возможности атакующие у «Герты» достаточно серьезные, солидные. Два мяча «Герты» — не та ставка, которая должна кого-то чем-то пугать».

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