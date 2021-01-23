Макгрегор — Порье: прогноз Вадима Немкова на бой UFC 24 января

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от боя-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.
Ставка: победа Макгрегора за 1.38.
«Думаю, Конор Макгрегор одержит победу, хотя Порье по сравнению с прошлым поединком тоже набрал. Но всё равно думаю, что Макгрегор выиграет. Скорее всего, будет нокаут во втором раунде.
Порье — боец высокого уровня, и его нельзя называть разменной монетой! Он может терпеть. В функционалке он может переиграть Конора, если бой перейдёт в поздние раунды. Выносливость – единственная сильная сторона Порье», — цитирует Немкова «Р-Спорт».
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
- 23 января 2021
-
21:45
-
20:30
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30