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Макгрегор — Порье: прогноз Вадима Немкова на бой UFC 24 января

Макгрегор — Порье: прогноз Вадима Немкова на бой UFC 24 января
Ставки / Прогнозы 0

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от боя-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.

Ставка: победа Макгрегора за 1.38.

«Думаю, Конор Макгрегор одержит победу, хотя Порье по сравнению с прошлым поединком тоже набрал. Но всё равно думаю, что Макгрегор выиграет. Скорее всего, будет нокаут во втором раунде.

Порье — боец высокого уровня, и его нельзя называть разменной монетой! Он может терпеть. В функционалке он может переиграть Конора, если бой перейдёт в поздние раунды. Выносливость – единственная сильная сторона Порье», — цитирует Немкова «Р-Спорт».

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

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