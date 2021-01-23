Макгрегор — Порье: прогноз Вадима Немкова на бой UFC 24 января

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от боя-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.

Ставка: победа Макгрегора за 1.38.

«Думаю, Конор Макгрегор одержит победу, хотя Порье по сравнению с прошлым поединком тоже набрал. Но всё равно думаю, что Макгрегор выиграет. Скорее всего, будет нокаут во втором раунде.



Порье — боец высокого уровня, и его нельзя называть разменной монетой! Он может терпеть. В функционалке он может переиграть Конора, если бой перейдёт в поздние раунды. Выносливость – единственная сильная сторона Порье», — цитирует Немкова «Р-Спорт».



Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.