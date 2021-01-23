«Монако» — «Марсель»: где покажут, на каком канале смотреть онлайн, когда начало матча
23 января состоится матч 21-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы Матч ТВ и Матч! Футбол 1.
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех марсельцев оценён экспертами в 4.35. А ставки на ничью принимаются за 4.25.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.77, на пенальти — за 2.35.
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:37
-
10:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам