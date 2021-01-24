Где смотреть бой Макгрегор — Порье 2 на UFC 257: прямая трансляция 24 января 2021 года

Рано утром 24 января по московскому времени на турнире UFC 257 пройдёт поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье. Начало боя — не ранее 6:00 мск.



Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV, а также на телеканале «Рен ТВ».



По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя — Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.45, это примерно 65% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 2.86 (33%). На ничейный исход предлагают коэффициент 48.00 (2%).



Поставить на то, что в бою будет полностью использовано отведённое на него время, можно с коэффициентом 4.00. На то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.