«МЮ» — «Ливерпуль»: прямой эфир, смотреть онлайн, какой канал покажет матч

24 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч ТВ.



Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям. Поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.81. Успех «Ливерпуля» оценён букмекерами коэффициентом 2.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.



Букмекеры не уверены, что матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.



Проход «Ливерпуля» оценён в 1.92, проход «Манчестер Юнайтед» идёт за 1.97.

«МЮ» — «Ливерпуль». Прогноз: хладнокровный Сульшер накажет Клоппа за постоянные жалобы Мерсисайдцы не забивают в чемпионате Англии больше семи часов, а у «МЮ» с защитой порядок.