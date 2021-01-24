«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Смирнова на матч Кубка Англии в Манчестере

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.72.

«Неделю назад клубы встречались в матче АПЛ. Тогда я предлагал поставить на то, что гола раньше 28-й минуты не будет. К сожалению, в итоге на табло значились нули. В привычной для принципиальных матчей манере «красные дьяволы» и мерсисайдцы не бежали вперед с первых минут, поскольку на кону стояло лидерство в чемпионате. Теперь же они встретятся в кубке Англии. Считаю, в другом турнире битва этих соперников получится зрелищной.



«Манчестер Юнайтед» близок к стабильности по результатам, но не по игре, ведь обороне команды зачастую просто везет. В последнем матче «Фулхэм» имел гору моментов и после счета 2:1 мог трижды сравнять его, просто Фортуна на помощь к лондонцам идти не хотела. В атаке манкунианцев появился порядок между линией полузащиты и нападения, а удалить долю хаоса у собственных ворот Оле-Гуннар Сульшер пока не смог. От Юргена Клоппа и его подопечных ждал бы агрессии. После семи голов в ворота «Кристал Пэлас» с «Ливерпулем» что-то случилось: в шести матчах всего одна победа — в матче с резервным составом «Астон Виллы». Мне кажется, гости будут категорически против очередной ужасной нудной игры, и именно они сделают это противостояние открытым. Скромно поставлю на ТБ (1) гола до перерыва».