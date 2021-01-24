«Верона» — «Наполи»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Верона» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» за 1.75.

«Наполи» уступил «Ювентусу» в матче за Суперкубок, и, в общем-то, победа туринцев была абсолютно закономерной. Подопечные Андреа Пирло были интереснее, дважды забили, а неаполитанцы практически не создавали моменты, и подобное с командой Дженнаро Гаттузо случается не так часто. Очевидно, что по-тренерски Пирло Гаттузо перехитрил.



Следующий соперник «Наполи» — «Верона». От наставника этой команды Ивана Юрича всегда можно ожидать чего-то интересного, однако, в этом сезоне «Верона» не столь опасна — например, за последние три тура желто-синие дважды не сумели победить, а ведь в оппонентах были «Болонья» и «Торино». А вот «Наполи» до поражения от «Юве» разгромил «Фиорентину» со счетом 6:0, показав убийственную эффективность в атаке. Допускаю, что после обидного поражения в игре за Суперкубок, неаполитанцы будут предельно мотивированы. А если вновь появится вдохновение, то будут и голы. Потому поставлю на победу «Наполи».



Таким образом, мой прогноз на матч «Верона» — «Наполи» — чистая победа гостей".