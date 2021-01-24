Биатлон сегодня. Кубок мира — 2020/2021: расписание гонок, на каком канале смотреть

С 21 по 24 января в Антхольце (Италия) проходит седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на телеканале Матч ТВ.



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Расписание соревнований



24 января

14:45 — эстафета, женщины

17:05 — масс-старт, мужчины

В эстафете у сборной России первой выйдет Евгения Павлова, она передаст эстафету Татьяне Акимовой. Третий и четвёртый этапы традиционно доверены Светлане Мироновой и Ульяне Кайшевой.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова — 21-я.