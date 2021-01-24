«Лацио» – «Сассуоло»: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Италии в Риме

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Лацио» – «Сассуоло».

Ставка: тотал больше 25.5 ударов по воротам за 2.05.

«Лацио» на домашнем «Олимпико» в среднем наносит чуть более 11 ударов по воротам. Однако нужно учитывать, что на цифры повлияли соперники против которых играли дома «орлы». Итак, в домашних турах в этом сезоне успели сыграть против всех топ-5 команд, которые меньше всех позволяют пробивать по своим воротам («Наполи», «Интера», «Аталанты», «Ромы» и «Удинезе»). Скорее всего, дальнейшие матчи средние цифры должны подтянуть в большую сторону.



«Сассуоло» в этом сезоне играет ярко в атаке (18 забитых мячей и 12,6 ударов в гостях), но при этом и многое позволяет своим соперникам. Особенно много проблем у ворот Консильи в гостевых турах, где в среднем у соперников 19 ударов. В сыгранных 9 турах в 8 случаях было от 26 ударов, а средний тотал ударов на уровне 31,5.



Матчи команд в последние годы выходят очень упорными с большим количеством моментов. Не будем забывать, что римляне, в отличии от гостей, среди недели играли кубковый матч, что наверняка скажется на физике ближе к концу матча. С учетом манеры игры и возможностей команд ожидаю достаточно яркого и результативного футбола".