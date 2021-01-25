«Уиком» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Уиком» — «Тоттенхэм».
Ставка: минимум 3 мяча во 2-м тайме за 2.77.
«Гарет Эйнзуорт уверен, что его команда соберется и будет готова на 100 процентов. Но важнейший фактор этой игры: «Уиком» не выходил на поле с 9-го числа, потому что сдал много позитивных тестов на ковид. Это нельзя игнорировать.
«Уиком» чуть не вышиб «Тоттенхэм» из Кубка в 2017-м, но пропустил на 89-й минуте, а потом и на 97-й, в итоге проиграв 3:4 «шпорам». Такая ситуация вряд ли повторится в этой игре.
Все-таки преимущество «Тоттенхэма» не только в классе, но и в мобильности игроков должно быть очевидным.
Сначала думал поставить на П2 и ТБ (2,5). Но, поскольку коэффициент слишком низок, выбрал ставку на верх во втором тайме», — сказал Казанский.
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