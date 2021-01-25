«Витязь» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Витязя» в основное время за 1.58.



«Честно говоря, я был немного лучшего мнения о «Витязе» и особенно о его характере. Понятно, бывают случаи, когда бесполезно мочиться против ветра (то есть пытаться победить СКА), но домашний проигрыш «Барысу» очень сильно настораживает. Да, несмотря на это поражение, «витязи» всё-таки набрали одно очко и наконец обошли «Спартак» в турнирной таблице, но теперь при равенстве очков у подмосковной команды сыграно на матч больше. Если «Витязь» не наберёт два очка в матче с китайскими товарищами, причём два очка «железных», в основное время и с разницей хотя бы в две шайбы, я буду считать его аутсайдером в гонке за последнее место в зоне плей-офф Западной конференции.



А поскольку пока ещё я держу «Витязь» за людей, но за людей достаточно простых, чья биография ограничивается четвертьфиналом конференции, за «маленькую, но гордую птичку», то полагаю, что отпускать китайцев живыми и здоровыми из Подольска они не имеют морального права. Поэтому в данном матче в более чем конкретной турнирной ситуации я предлагаю поставить на домашнюю победу «Витязя», причём в основное время, пусть и с минимальным перевесом. Понятно, что подмосковные китайцы, давно профукавшие «все полимеры», по привычке доигрывают сезон и играют весьма раскованно. Но личная свобода на этот раз им не поможет», — сказал Лебедев.