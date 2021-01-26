«Барыс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 26 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Трактор».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.50.



«Если челябинцы более или менее оклемались, причём уже не первый раз в этом сезоне, но всё равно никак не могут выйти на уровень, который позволит им хотя бы на равных играть хоть с кем-то на первом этапе плей-офф, то «Барыс» уже не просто набрал приличный ход, но и постепенно набирает плей-оффские кондиции, которые изначально виделись у него весьма приличными.



То есть по текущему состоянию «Барыс» выглядит основательней и мощнее челябинцев. Ещё на стороне казахстанской команды статистика личных встреч. Не вся – там совсем уж большого преимущества ни у кого нет. Скорее статистика трёх последних сезонов, поскольку казахстанские ребята обыгрывают «Трактор» вот уже пять матчей подряд. Причём делают это с одинаковым удовольствием как в Астане, так и в Нур-Султане с Челябинском.



«Трактор», конечно, в гостях будет включать свою «сушилку» — других вариантов получения положительного результата у уральцев практически нет. Но времена, когда она работала безупречно, повергая в шок куда более опытные и мастеровитые, чем «Барыс», команды, ушли и всё никак не вернутся. По крайней мере на постоянной основе. То есть устроить классическую «засуху» и сыграть на контратаках челябинцы в принципе могут. Но безошибочность такой игры в течение всего времени матча, которая способна принести очковый результат, я бы оценил процентов в 15, максимум в 20. Остальные 80-85% – это достаточно быстро пропущенная «Трактором» шайба, комканье всех наполеоновских планов, хождение вперёд большими силами с оголением тылов и, следовательно, получение по сусалам уже в приличных количествах.



Поскольку 80 – это всяко больше и 15, и даже 20, то предсказываю домашнюю победу «Барыса» при «сушильных» потугах челябинцев. То есть количество шайб будет совсем небольшим, а хозяйская победа – минимальной по преимуществу. Но она всё равно будет в основное время», — сказал Лебедев.