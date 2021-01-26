«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм».



Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (0) за 1.71.



«Молотобойцы» тихо-тихо, незаметно оказались уже в числе соискателей мест в еврокубках. «Вест Хэм» поднялся аж на седьмое место, и вряд ли это можно назвать незаслуженным. У команды Мойеса пять побед подряд, семь матчей без поражений, в пяти из последних шести она не пропускает. Да, всё это время лондонцы не встречались с топами, но изначально было понятно, что именно игры с «себе подобными» и будут являться основой для набора очков.



У «Пэласа» ситуация обратная – лишь одна победа в последних девяти матчах, три поражения кряду и ни одного забитого мяча в пяти из последних семи игр. Ко всему прочему, под сомнением участие в предстоящей игре Заа и Куйате, главных людей в нападении и в обороне.



Одним словом, кажется, гости здесь как минимум не проиграют. При этом зрелищной эта игра получиться не должна», — сказал Петросьян.