«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Екатеринбурге

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Металлург».



Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.84.



«Думаю, выиграет «Автомобилист». Им очень нужны очки. Я считаю, что в Екатеринбурге и те и другие будут играть строго. Если же сравнивать силы команд, то преимущество сейчас на стороне «Магнитки».



Встреча нас ожидает очень упрямая. Я не исключаю, что дело дойдёт до дополнительного времени или серии послематчевых бросков, но считаю, именно хозяева просто обязаны сегодня побеждать на все сто процентов.



Можете попробовать взять точный счёт основного времени матча. Что-то вроде 3:3, думаю, нас ждёт. Шайб будет много сегодня. «Магнитка» в последнее время больше трёх за матч не забрасывает. В декабре команды уже играли. «Сталевары» дома уступили екатеринбуржцам со счётом 0:4. А сейчас и отношение к игре другое будет, и желание тоже», — сказал Кожевников.

«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Плотников сохранят 3-е место на Востоке «Автомобилист» очень нестабилен, а у «Металлурга» шесть побед в основное время в семи матчах 2021 года.