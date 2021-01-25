«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Плотников сохранят 3-е место на Востоке

«Автомобилист» очень нестабилен, а у «Металлурга» шесть побед в основное время в семи матчах 2021 года.

26 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.39, успех «Металлурга» идёт за 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 26 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 26 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.94. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.94. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Металлург» Магнитогорск (26.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом и взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На вторник, 26 января, запланированы четыре матча. Наиболее поздний стартует в 17:00 мск в Екатеринбурге. «Автомобилист» сразится с «Металлургом». Пожалуй, это самая любопытная вывеска дня в КХЛ. Всё же встречаются прямые конкуренты, между которыми всего четыре очка в турнирной таблице.

Уральцы продолжают удивлять феноменальной нестабильностью. Вроде бы пришли в себя после жуткой серии поражений: увеличили акцент на оборонительных действиях, подсушили игру, пропускать стали заметно меньше. Пошли очки, удалось немного подняться в таблице. Дальше — два поражения подряд.

1:3 от СКА — это ладно, пусть и на своём льду. Клуб из Санкт-Петербурга, конечно, переживает не самый простой период, но заметную опасность представляет в любом состоянии. Здорово начали, открыли счёт. После чего нахватали удалений и пропустили три шайбы за 12 минут. Две в меньшинстве, одну в равных составах.

«Ванкувер» — «Оттава». Прогноз: Зайцев, Дадонов и Анисимов устроят русский день в Канаде «Ванкувер» пропустил 33 шайбы за семь матчей, у «Оттавы» с обороной тоже беда. Будет весело.

А вот случившееся сутки спустя не укладывается ни в какие рамки. Забыли выйти на первый период, получили 0:5 от «Северстали» к 42-й минуте. В оставшееся время сделали счёт приличнее (3:6), но тут нужно отметить, что череповчане просто бросили играть, поскольку с результатом к тому моменту всё стало ясно.

Подопечные Билла Питерса остались пятыми на Востоке. «Трактор» и «Барыс» отстают всего на два очка, хотя имеют одну и две игры в запасе соответственно. У «Металлурга» позитива гораздо больше. В 2021 году добыты шесть побед из семи возможных, причём все — в основное время.

Единственное поражение потерпели от «Авангарда» (2:4), да и там едва не спаслись после провального первого периода. Закрепились на третьем месте в турнирной таблице конференции. Выше уже не забраться: «Ак Барс» далеко ушёл, а по регламенту победитель дивизиона автоматически попадает в топ-2.

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Соответственно важно сохранить преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина. В случае победы в Екатеринбурге отрыв от пятой позиции достигнет шести очков, так что с мотивацией проблем не возникнет. С одной стороны, уральцы удачно играют с «лисами» в последнее время.

Три победы в четырёх недавних поединках, единственное поражение состоялось в серии буллитов. С другой, «Автомобилист» сейчас бросает из стороны в сторону, а «Металлург» нашёл свою игру. Стабильно забрасывает по три-четыре шайбы, да и пропускает немного. Пожалуй, логичнее играть против линии.

На П2 с нулевой форой дают 2.01. Альтернатива — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.32. В 12 из 13 предыдущих очных встреч забивалось не меньше четырёх голов. Так что засухи тут быть не должно.

«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 января 2021 года

Вообще «лисы» в последнее время играют с екатеринбуржцами неудачно, но сейчас состояние соперников сравнивать нельзя. «Автомобилист» бросает из стороны в сторону, а у «Металлурга» шесть побед в основное время в семи матчах января. Напрашивается Х2 через общий верх. Лишь в одной из 13 предыдущих очных встреч команды не добирались до четырёх шайб.

Ставка: «Металлург» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.32.