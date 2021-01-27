«Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании 27 января

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2020/2021.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.90.



«Весьма любопытная игра. Здесь уже должен вернуться Лионель Месси, пропустивший два матча. «Барса» выиграла обе эти встречи, но с трудом. И в Кубке Испании победили только в дополнительное время, не забив два пенальти в основное. И в последнем туре обыграли «Эльче» с голами в концовках таймов. В первом забил Де Йонг, во втором — Рики Пуч головой. Не факт, что Месси сыграет сразу в стартовом составе. Но почему нет? Если он готов, то на поле появится.



«Райо» в Сегунде идет весьма недурно. Команда на четвертом месте в таблице. Не все складывается удачно в последнее время по результатам. Но команда бойкая. У себя на «Вальекасе» «Райо» может создать проблемы кому угодно, даже без болельщиков. Хотя мы знаем, какие рьяные болельщики у «Райо».



Думаю, что хозяева упрутся. Чем все это закончится, предположить непросто. К тому же это Кубок Испании. Но я думаю, что силенок и ресурсов у «Райо» должно хватить, чтобы сдержать «Барселону» в первом тайме. В последнем туре «Райо» дома проиграл «Мальорке», одному из лидеров Сегунды, 1:3. Была серия ранее, когда было 4 победы в 5 матчах. В общем, команда упертая. «Барселоне» точно будет непросто в Мадриде. В первом тайме «Райо» упрется, а уже во втором класс каталонцев может сказаться.



Мой прогноз — «второй тайм результативнее первого» за 1.90», — сказал Генич.

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