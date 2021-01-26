«Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз: Месси по привычке наведёт шороху в Мадриде

27 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Райо Вальекано» оценён букмекерами коэффициентом 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Райо Вальекано» — «Барселона» 27 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Кубка Испании «Райо Вальекано» — «Барселона» 27 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.48. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.75.

Анализ и прогноз матча Кубка Испании «Райо Вальекано» — «Барселона» (27.01.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В Испании разобрались с Суперкубком, попутно добравшись до второго круга национального первенства. На повестке дня 1/8 финала Кубка Испании.

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В среду, 27 января, пройдут три матча. Два из них стартуют в 23:00 мск. В Мадриде «Райо Вальекано» на стадионе «Кампо де Вальекас» сразится с «Барселоной». Хозяева второй год подряд проводят вне элитного дивизиона чемпионата Испании. Самоубийственно искренний футбол Пако Хемеса остался в прошлом.



В минувшем сезоне «пчёлы» финишировали в Сегунде седьмыми, оставшись без плей-офф за третью путёвку в Ла Лигу. Сейчас дела складываются чуть лучше: 37 очков в 22 поединках, четвёртое место. Правда, тройка лидеров оторвалась на пять-восемь баллов.



А вот финиш в зоне плей-офф (для этого достаточно попасть в топ-6) кажется более чем посильной задачей. Состав у «Райо», ясное дело, заметно хуже, но несколько известных футболистов имеются. В атаке, например, выступает экс-игрок «Лестера» Леонардо Ульоа, в воротах в феврале несколько раз появлялся Люка Зидан.

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Хозяева преодолели три раунда турнира. Начали с двух соперников из низших лиг, а в 1/16 финала разобрались в родных стенах с «Эльче» (2:0). Абсолютно по делу — имели внушительное преимущество, могли забить больше. Гости владели мячом, однако ничего опасного не создали.



«Барселона» стартовала с предыдущей стадии. И тут же едва не вылетела. С горем пополам дожала скромную «Корнелью» в дополнительное время (2:0). Впрочем, это уже детали. Гораздо важнее, что путь к победе в Кубке Короля открыт. Ведь «Реал» с мадридским «Атлетико» успели вылететь.



Фаворитами сейчас видятся каталонцы и «Севилья», ещё несколько крепких клубов Примеры способны оказать сопротивление при определённых обстоятельствах. Скромные мадридцы не должн2ы стать проблемой. Строго говоря, рассуждать тут особенно не о чем. На сегодня разница в классе команд слишком велика.

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Даже в бытность выступлений в элитном дивизионе «пчёлы» исправно проигрывали сине-гранатовым. Статистика очных встреч выглядит пугающе — 12 поражений из 12 возможных с общим счётом 8:53. Правда, в пяти последних случаях мадридцы непременно забивали.



Сейчас с результативностью у них тоже порядок. «Барселона» в воскресенье не пропустила от «Эльче» (2:0) только благодаря Марку-Андре тер Штегену, проблем в защите предостаточно. Зато возвращается отбывший дисквалификацию Лионель Месси, который наверняка получит практику перед битвой с «Атлетиком» в Ла Лиге.



На таком фоне логично предположить, что свои два-три мяча гости найдут. «Райо Вальекано» по меркам лидеров Сегунды пропускает достаточно. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Барселоны» за 1.80 и тоталом больше 3 мяча за 1.89. Вариант посмелее — П2 + обе забьют за прекрасный коэффициент 2.88.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Райо Вальекано» — «Барселона» 27 января 2021 года

В 12 очных встречах «Райо Вальекано» потерпел 12 поражений с общим счётом 8:53. А в пяти предыдущих случаях доезжала победа фаворита через голы в обе стороны. Сейчас на неё дают почти тройку, да и Лионель Месси вернётся в строй после дисквалификации. И всё же подстрахуемся. Возьмём обычный ТБ 3 гола за 1.89. Сине-гранатовые нестабильны, а для хозяев это будет матч года.



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.89.