«Аталанта» — «Лацио»: результат матча 27.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Аталанта» принимала «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Счёт открыл Берат Джимсити на 7-й минуте встречи — Пепе Рейна отразил первый удар, но защита «Лацио» после этого сыграла нерасторопно. На 17-й минуте римляне сравняли счёт — Франческо Ачерби удался отличный навес в штрафную, и Ведат Мурики головой вколотил мяч в правый угол. На 34-й минуте гости вышли вперёд — Ачерби отличным ударом поразил дальний угол. Однако через три минуты Руслан Малиновский сравнял счёт.



На 53-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве. Мануэль Лаццари убегал один на один, и Хосе Паломино пришлось совершать фол последней надежды. На 57-й минуте Алексей Миранчук обработал мяч в штрафной и чётко реализовал выход один на один.

Поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1900 рублей. Успех гостей оценивался в 3.98, ничья — в 4.18.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.57, обе забьют — за 1.45, а гол Алексей Миранчука — за 3.50.