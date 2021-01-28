«Барыс» — «Нефтехимик»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 28 января

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Барыса» минимум в 2 шайбы за 1.78.
«О, какой матч хороший. Раз казахи дома играть будут, то выиграют, сто процентов. У них есть огромное желание и все основания подняться выше в турнирной таблице и застолбить себе хорошую позицию на первый раунд плей-офф. Да и очков поднабрать в свою копилку им явно не помешает.
В команде есть два хороших звена, которые делают свою работу красиво, грамотно. Хоккеисты очень здорово смотрятся, играют чётко, слушают и выполняют тренерские установки. Вратарь мне их нравится, очень хорошо играет.
Кто бы что ни говорил, я считаю, хозяева площадки сегодня победят с перевесом в одну шайбочку, может быть, даже в две. Нижнекамцы для них — команда проходная, казахстанцы сильнее оппонента почти по всем показателям. Да и к тому же «Нефтехимику» сейчас стараться особо и не нужно, для них в этом сезоне уже всё решено», — сказал Кожевников.
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