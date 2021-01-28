«Алькояно» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Алькояно» — «Атлетик».



Ставка: победа «Атлетика» в матче за 1.32.



«Команда третьей испанской лиги «Алькояно» выбила из Кубка Короля мадридский «Реал» (2:1 после ничьей 1:1 в основное время). И теперь клуб из валенсийского городка Алькой будет принимать в 1/8 финала свежеиспеченного обладателя Суперкубка Испании «Атлетик». Команда Марселино в прошлом туре показала один из своих лучших матчей за сезон и, пропустив гол от «Хетафе» на первой минуте игры, в итоге победила 5:1. Эта победа стала четвертой подряд для «Атлетика». Команда на ходу, важных потерь в составе у басков нет, так что, думаю, «Атлетик» покажет телезрителям из мадридского «Реала», как следует играть против скромного «Алькояно».



С другой стороны, баски в Кубке уж очень часто выигрывают после ничьей в основное время, даже против скромных соперников. Поэтому ставить на чистую победу «Атлетика» я все же не стану. Но поставлю на выход «Атлетика» в следующий раунд. И пусть коэффициент 1,32 и не поражает воображение, но любой выигрыш не бывает лишним и иногда лучше выбрать скромную, но достаточно надежную ставку», — сказал Вишневский.