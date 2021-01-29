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«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: ничья за 4.10.

«Обе команды в настоящий момент разгоняются так, что это видно уже невооружённым глазом. Дошлифовываются последние острые углы перед плей-офф, дорабатываются всевозможные мелочи. И результаты у соперников получаются вровень – у каждого в настоящий момент действующая серия из трёх побед. «Локомотиву» такая серия позволяет, с одной стороны, спокойно поглядывать на московское «Динамо», которое было бы не прочь занять третье место в Западной конференции. С другой, уже можно алчно взглянуть на ЦСКА. Ещё парочка таких «закидонов», как в матчах с «Йокеритом» и тем же московским «Динамо» — и…

«Авангард» и так является второй командой Востока. Наверх там глядеть бесполезно, а снизу подостал «Салават». Таким образом, никому из соперников очки совсем уж кровь из носу не нужны, для обоих матч является очередным этапом подготовки к плей-офф, и оба, чёрт возьми, хороши.

А ещё обе команды в междусобойчиках последних лет предпочитают играть в закрытый хоккей. Времена, когда забрасывалось по семь шайб за матч, остались в далёком прошлом. Сейчас хорошо если кто-то забьёт три шайбы, а обычно победитель и вовсе ограничивается двумя. Кстати, в первом междусобойчике нынешнего сезона ярославцам для победы вообще хватило одной шайбы.

Таким образом, мы имеем матч равных соперников, которые будут играть в закрытый хоккей и шлифовать оборонительные варианты. То есть матч абсолютно низовой и, скорее всего, ничейный. Кто победит потом, скорее всего, решит случайность в серии послематчевых буллитов. Ну, пусть это будет «Авангард», — сказал Лебедев.

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Лишь в одной из десяти предыдущих очных встреч было забито больше пяти голов.
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