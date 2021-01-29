«Динамо» М – «Сочи»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Сочи».



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.42.



«Когда ты выигрываешь у ЦСКА, то следующий матч с ХК «Сочи» можно рассматривать в качестве поощрения от календаря. Особенно с нынешним ХК «Сочи», который хоть и подносит два очка на блюдечке с голубой каемочкой, но достаточно спокойно дает их забирать едва ли не всем, и додавался уже до того, что давно утратил все вменяемые шансы попасть в плей-офф, и, того гляди, начнет неравную борьбу с «Нефтехимиком» и «Куньлунем» за предпоследнее место в общей таблице КХЛ.



Иными словами, «Динамо» должно побеждать, но тут есть небольшой нюанс: поскольку матчи нынче через день, то из бело-голубых не успеет полностью выветриться эйфория по случаю убедительной победы над ЦСКА. Понятно, что у «Динамо» есть Крикунов, который будет вышибать эту эйфорию, возможно даже ногами, но и он не волшебник, а человеческая психология – штука весьма тонкая и до конца не изученная.



То есть, в грядущем матче «Динамо» не может проиграть сочинцам, а может проиграть только самому себе. И вероятность такого события достаточно высока: я бы оценил ее ориентировочно процентов в 30-40. Но поскольку оставшиеся 60-70 процентов гарантируют победу бело-голубых, то спорить с математикой я не стану. По крайней мере, на этот раз. Поэтому вангую достаточно непростую, но все-таки в основное время домашнюю победу «Динамо» с минимальным счетом. Ну, или в две шайбы, но при этом вторая залетит в пустые ворота», — сказал Лебедев.