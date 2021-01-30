«Реал» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч 21-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Леванте».

Ставка: победа «Реала» + тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

«Крайне непривычная ситуация – у мадридского «Реала» было вдвое больше времени на восстановление с прошлой игры, чем у его скромного соперника. Но «Мадрид» уже успел вылететь из Кубка Короля и поэтому в середине недели отдыхал и копил силы, тогда как «Леванте» сполна выложился в кубковой игре в Вальядолиде, выигранной валенсийцами со счетом 4:2. Оставленные в Вальядолиде силы сокращают шансы «Леванте» избежать поражения на стадионе «Альфредо ди Стефано».



«Реал» хорошо отреагировал на поражения в Суперкубке и Кубке Короля, выиграв в прошлом туре в Витории 4:1, омрачив празднование столетия «Алавеса». Думаю, что долгожданное возвращение «Реала» на родной стадион вкупе с усталостью соперника позволит мадридцам победить — и наверняка в достаточно результативном матче. Поставлю тут на выигрыш «сливочных» при тотале больше 2,5 мяча. Также мне нравится ставка на то, что «Реал» забьет в обоих таймах.



А вот напрашивающуюся ставку на победу хозяев поля через фору делать не буду. Все-таки у «Реала» многовато кадровых потерь. Главный тренер Зинедин Зидан и защитник Начо по-прежнему сидят дома с положительными тестами на коронавирус, плюс травмированы Серхио Рамос, Вальверде и Родриго».