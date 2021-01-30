«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал Сосьедад».

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.60.



«В чемпионате Испании суперматч, мне кажется, один из самых интересных в ближайшем туре – «Вильярреал» принимает «Реал Сосьедад». «Сосьедад» даже шел в группе лидеров определенное время в первом круге, но потом начал сбоить, и в последних 10 матчах в чемпионате Испании у него только одна победа над «Атлетиком» в баскском дерби.



Даже несмотря на не самую удачную серию, «Реал Сосьедад» по-прежнему в пелотоне команд-лидеров. От того же «Вильярреала» команду отделяет всего три очка. Команды являются соседями по турнирной таблице, и есть определенная закономерность, когда они играют на «Стадио де ла Керамика» — в 8 из 10 последних матчей команды обменивались забитыми мячами, только раз они друг другу не забивали в последних шести матчах.



Рекомендовал бы рассмотреть вариант «обе забьют». Учитывая положение команд в турнирной таблице, не буду исключать, что здесь обмен забитыми мячами может произойти. Но я бы все-таки сыграл чуть осторожнее и взял бы вариант тотал больше 2 за коэффициент 1.60, а также рассмотрел бы вариант тотал больше 2.5 за коэффициент выше двойки.



Учитывая нестабильную форму «Реала Сосьедад» в последнее время, а также то, что он в последних двух матчах забил только один мяч, не исключаю, что игра будет осторожной. Но если кто-то забьет первым, то он заставит соперника раскрываться. Думаю, минимум два мяча команды должны забить».