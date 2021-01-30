«Арсенал» — «МЮ»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 3.00.

«Противостояние «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» сейчас не такое принципиальное, как в конце 90-х, 2000-х, тем не менее такая вывеска все еще способна привлекать внимание.



И здесь много моментов, за которые можно зацепиться. «Арсенал» добавил в последнее время. В шести последних матчах в премьер-лиге поражений нет и набрано 16 очков. Потихоньку «Арсенал» не просто ушел далеко от зоны вылета, он уже в первой десятке. До зоны Лиги чемпионов 7 очков. Если продолжить в том же духе, то сезон можно еще спасти. Плюс, «Арсенал» постарался укрепиться, взял в аренду талантливого норвежца Эдегора. Возможно, он дебютирует в этой встрече.



У «Манчестера» вроде бы было все прекрасно. В чемпионате набрали хороший ход, обыграли «Ливерпуль» в Кубке Англии. И тут внезапно проиграли дома «Шеффилду», последней команде чемпионата. Необъяснимо. Но вот так бывает в Англии, все команды обладают качественными игроками. Время от времени они способны выстреливать.



Конечно, «МЮ» сейчас обозлен. В Лондон он поедет доказывать, что предыдущая неудача была случайной. Но и «Арсенал» не собирается прерывать удачную серию.



Думаю, здесь будет игра на встречных курсах. Никаких компромиссов — игра на победу. Жду голов. Выберу вариант «обе забьют и тотал больше 3,5 мяча». Эмоции «МЮ» зарядят обе команды. Тактики здесь будет меньше, чем обычно».