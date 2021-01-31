«Фейеноорд» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов
Известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 20-го тура Эредивизии сезона-2020/2021 «Фейеноорд» — «ПСВ».
Ставка: победа ПСВ за 2.44.
«Фейеноорд» попал в очень непростую историю. Команда не выигрывает и понемногу отстаёт от лидеров, тем самым лишаясь шансов на победу в чемпионате.
«ПСВ Эйндховен», наоборот, в последнее время обрел себя, играет очень здорово. Побеждает всухую. Мне кажется, в игре с «Фейеноордом» «ПСВ» снова одержит победу.
Если исходить из текущей формы, то «ПСВ Эйндховен» выглядит гораздо лучше и ярче. Думаю, можно даже рискнуть и взять Ф2 (-0.5). Ставка попроще — победа клуба из Эйндховена с нулевой форой, на неё дают 1.80. В случае ничейного исхода деньги вернутся".
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