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«Фейеноорд» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

«Фейеноорд» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 20-го тура Эредивизии сезона-2020/2021 «Фейеноорд» — «ПСВ».

Ставка: победа ПСВ за 2.44.

«Фейеноорд» попал в очень непростую историю. Команда не выигрывает и понемногу отстаёт от лидеров, тем самым лишаясь шансов на победу в чемпионате.

«ПСВ Эйндховен», наоборот, в последнее время обрел себя, играет очень здорово. Побеждает всухую. Мне кажется, в игре с «Фейеноордом» «ПСВ» снова одержит победу.

Если исходить из текущей формы, то «ПСВ Эйндховен» выглядит гораздо лучше и ярче. Думаю, можно даже рискнуть и взять Ф2 (-0.5). Ставка попроще — победа клуба из Эйндховена с нулевой форой, на неё дают 1.80. В случае ничейного исхода деньги вернутся".

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