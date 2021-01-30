«Интер» — «Беневенто»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Италии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Беневенто».

Ставка: победа «Интера» в 2-3 гола за 2.45.

«Все ждут от этой встречи представления, имея на это все основания. Все-таки миланцы разозлены нулевой ничьей с «Удинезе» и обязаны сохранять темп для потенциального чемпионства. Кроме того, в двух последних встречах «Интера» против «Беневенто» фиксировались «космические» результаты – 6:2 и 5:2 в пользу миланцев. Но я бы предпочел менее осторожный прогноз. Почему? Потому что уже во вторник «нерадзурри» играть против «Ювентуса» в полуфинале Кубка.



Причем, данная стадия включает в себя два матча, а не один, поэтому команда Антонио Конте попадает в очень напряженное расписание. Кроме того, сам тренер дисквалифицирован за критику арбитра прошлой встречи, поэтому его на скамейке не будет. Понятно, что это скажется на эмоциональном фоне.



Да, точно сыграют Лукаку и Хакими, поскольку они на кубковый матч дисквалифицированы и это даст хозяевам важный профит. Но открытый стиль игры «Беневенто» может расслабить «Интер». Он, конечно, выиграет, но лезть из трусов забивая невероятное количество голов, мне кажется, не будет. Силы нужно беречь».