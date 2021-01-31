«Кадис» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Кадис» — «Атлетико».
Ставка: победа «Атлетико» через тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.
«Лидер чемпионата Испании отправляется в гости к «Кадису». Феноменальная серия у «Атлетико» Мадрид. Только два ничейных результата, одно поражение и огромная серия из побед. На старте дважды сыграли вничью — с «Уэской» и «Вильярреалом», потом уступили в мадридском дерби «Реалу». Но сейчас «Атлетико» везет «Реалу» 7 очков, имея при этом матч в запасе.
«Кадис» — середняк. Те очки, которые команда набрала в первой части сезона, сейчас помогают держаться в середине турнирной таблицы. Два тура назад «Кадис» обыграл «Алавес» — 3:1. После этого была ничья с «Леванте» — 2:2. В последнем туре проиграли «Севилье» — 0:3.
В первом круге «Атлетико» выиграл — 4:0. Но вряд ли стоит ждать такой результативной игры и сейчас. Думаю, строго, аккуратно и прагматично сыграет мадридский клуб. Практически нет травмированных и дисквалифицированных, за исключением Триппьера. У «Кадиса» проблем побольше.
Класс и организация игры «Атлетико» должны сказаться. Идеальный вариант — победа «Атлетико» через тотал меньше 3.5 мяча за 1.78».
- 31 января 2021
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:14
- 30 января 2021
-
23:47
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00