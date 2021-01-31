«Кадис» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Кадис» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» через тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.

«Лидер чемпионата Испании отправляется в гости к «Кадису». Феноменальная серия у «Атлетико» Мадрид. Только два ничейных результата, одно поражение и огромная серия из побед. На старте дважды сыграли вничью — с «Уэской» и «Вильярреалом», потом уступили в мадридском дерби «Реалу». Но сейчас «Атлетико» везет «Реалу» 7 очков, имея при этом матч в запасе.



«Кадис» — середняк. Те очки, которые команда набрала в первой части сезона, сейчас помогают держаться в середине турнирной таблицы. Два тура назад «Кадис» обыграл «Алавес» — 3:1. После этого была ничья с «Леванте» — 2:2. В последнем туре проиграли «Севилье» — 0:3.



В первом круге «Атлетико» выиграл — 4:0. Но вряд ли стоит ждать такой результативной игры и сейчас. Думаю, строго, аккуратно и прагматично сыграет мадридский клуб. Практически нет травмированных и дисквалифицированных, за исключением Триппьера. У «Кадиса» проблем побольше.



Класс и организация игры «Атлетико» должны сказаться. Идеальный вариант — победа «Атлетико» через тотал меньше 3.5 мяча за 1.78».