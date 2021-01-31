«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.84.

«Матчи этих команд всегда из категории «обе забьют», в 5 встречах из 7 так и было.



Если посмотрим на ситуацию с травмами в «Ливерпуле», то там по-прежнему все тяжело. Фабиньо, скорее всего, не сыграет, помимо Ван Дейка, Кейта, Жоты и всех остальных, которых давно нет.



Снова увидим пару в центре обороны Хендерсон и Филлипс. Это дает возможность «Вест Хэму» рассчитывать на результат у чужих ворот.



«Ливерпуль» 7 последних встреч из 8 выиграл у «Вест Хэма». Но так как здесь регулярно фигурировал обмен голами, то всегда для побед требовалось забить больше одного мяча.



Думаю, ОЗ произойдет и в этой встрече. Для «Вест Хэма» это очень важный матч. У него хорошая серия матчей из побед, и теперь нужно попытаться остановить красных. Не факт, что получится, потому что «Ливерпуль» получил «инъекцию уверенности» после победы над «Тоттенхэмом». Но борьба будет сильной. Поставлю ОЗ и ТБ (2.5)».