«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.84.
«Матчи этих команд всегда из категории «обе забьют», в 5 встречах из 7 так и было.
Если посмотрим на ситуацию с травмами в «Ливерпуле», то там по-прежнему все тяжело. Фабиньо, скорее всего, не сыграет, помимо Ван Дейка, Кейта, Жоты и всех остальных, которых давно нет.
Снова увидим пару в центре обороны Хендерсон и Филлипс. Это дает возможность «Вест Хэму» рассчитывать на результат у чужих ворот.
«Ливерпуль» 7 последних встреч из 8 выиграл у «Вест Хэма». Но так как здесь регулярно фигурировал обмен голами, то всегда для побед требовалось забить больше одного мяча.
Думаю, ОЗ произойдет и в этой встрече. Для «Вест Хэма» это очень важный матч. У него хорошая серия матчей из побед, и теперь нужно попытаться остановить красных. Не факт, что получится, потому что «Ливерпуль» получил «инъекцию уверенности» после победы над «Тоттенхэмом». Но борьба будет сильной. Поставлю ОЗ и ТБ (2.5)».
- 31 января 2021
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:14
- 30 января 2021
-
23:47
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00