«Северсталь» — «Локомотив»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.08.



«Положение «Северстали» относительно спокойно. И не столько благодаря своим достижениям, сколько из-за «достижений» основных конкурентов по борьбе за восьмёрку. «Спартак» и «Витязь», мягко говоря, не блещут, и на их фоне даже весьма скромная победа череповчан в Риге мгновенно создаёт им определённую «подушку безопасности», а то ещё и за Минском погоняться.



Вряд ли с «Локомотивом» северяне будут играть как-то иначе, чем с другими командами. Предварительный сценарий ясен: череповчане попробуют зацепиться, а не получится – что ж, подушка безопасности имеется. Причём в следующем туре «Северстали» принимать «Спартак», а это уже будет матч с прямым конкурентом, то есть такой, в котором разыгрываются не два, а сразу четыре очка. Поэтому я не думаю, что в преддверии такой важной встречи череповчане с «Локомотивом» будут играть на разрыв аорты и филейной части.



Добавим сюда тот факт, что «Северсталь» в принципе играть с «Локомотивом» не любит и по большому счёту не умеет. Последняя победа над «железнодорожниками» в официальных матчах регулярных чемпионатов была добыта череповчанами в октябре 2017 года, после которой было семь подряд поражений, в том числе три домашних.



В общем, хорошо, если «Северсталь» зацепится дома за одно очко, но, боюсь, и этого не случится. «Локомотив» победит в низовом матче с небольшим преимуществом, скорее всего, в одну шайбу, зато в основное время», — сказал Лебедев.