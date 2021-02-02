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«Северсталь» — «Локомотив»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

«Северсталь» — «Локомотив»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.08.

«Положение «Северстали» относительно спокойно. И не столько благодаря своим достижениям, сколько из-за «достижений» основных конкурентов по борьбе за восьмёрку. «Спартак» и «Витязь», мягко говоря, не блещут, и на их фоне даже весьма скромная победа череповчан в Риге мгновенно создаёт им определённую «подушку безопасности», а то ещё и за Минском погоняться.

Вряд ли с «Локомотивом» северяне будут играть как-то иначе, чем с другими командами. Предварительный сценарий ясен: череповчане попробуют зацепиться, а не получится – что ж, подушка безопасности имеется. Причём в следующем туре «Северстали» принимать «Спартак», а это уже будет матч с прямым конкурентом, то есть такой, в котором разыгрываются не два, а сразу четыре очка. Поэтому я не думаю, что в преддверии такой важной встречи череповчане с «Локомотивом» будут играть на разрыв аорты и филейной части.

Добавим сюда тот факт, что «Северсталь» в принципе играть с «Локомотивом» не любит и по большому счёту не умеет. Последняя победа над «железнодорожниками» в официальных матчах регулярных чемпионатов была добыта череповчанами в октябре 2017 года, после которой было семь подряд поражений, в том числе три домашних.

В общем, хорошо, если «Северсталь» зацепится дома за одно очко, но, боюсь, и этого не случится. «Локомотив» победит в низовом матче с небольшим преимуществом, скорее всего, в одну шайбу, зато в основное время», — сказал Лебедев.

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