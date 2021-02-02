«Шеффилд Юнайтед» – «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Бромвич».



Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.60.



«В семи последних матчах с участием «Вест Брома» и в трех из последних четырех игр «Шеффилд Юнайтед» забивалось три и более мячей. Это из разряда парадоксов.



Несмотря на это, большого количества мячей и зрелищности от предстоящей игры, думаю, ждать не стоит. Это битва за шесть очков – проигравший серьезно ослабит свои шансы на выживание.



«ШЮ», конечно, команда класснее. И если ничего экстраординарного не случится, именно она должна быть ближе к победе. У парней Криса Уайлдера четыре победы в шести последних матчах и два достойных противостояния с представителями Манчестера на прошлой неделе (победа на «Олд Траффорд» 2-1 и поражение на «Этихаде» 0-1)», — сказал Петросьян.