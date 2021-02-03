«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.19.
«Понятно, что в этом сезоне «Автомобилисту» уже не начать ни одной серии плей-офф дома. Более того, мне почему-то кажется, что и второй серии плей-офф у екатеринбуржцев в нынешнем сезоне не будет. Потому что я в упор не вижу в первой четвёрке Восточной конференции ни одной проходимой для них команды.
Понятно, что и с «Ак Барсом» уральцы в этом сезоне играют последний матч. Три предыдущих они казанцам проиграли, причём за все три лишь в домашнем сумели забросить одну-единственную шайбу. Это и есть на сегодняшний день реальное соотношение сил между лидером Восточной конференции и ее середняком.
Думается, ничего выходящего вон из этого ряда мы не увидим и в четвертом междусобойчике. Да, екатеринбуржцы заметно прибавили по сравнению с теми недавними временами, когда их пинали, не давая поднять головы, все олигархи нашей Континентальной лиги. Теперь они могут вцепиться на равных в любого из олигархов, но ни у кого не смогут выиграть четыре матча так, чтобы самим не проиграть больше трёх.
Поэтому вероятность домашней победы «Автомобилиста» над лидером регулярного чемпионата, которой, чего уж тут скрывать, очень ждут в Москве, в офисе ЦСКА, я оценил бы максимум процентов в 20. А поскольку оставшиеся 80 процентов все равно в четыре раза больше, то мне остается спрогнозировать гостевую победу казанцев в не слишком-то уж обильном на голы матче. В нём екатеринбуржцы, дай-то бог, забросят в лучшем случае две шайбы. Но сами пропустят больше и проиграют в основное время», — сказал Лебедев.
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