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«Бетис» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

«Бетис» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0
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Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Бетис» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Вопреки всякой логике и здравому смыслу в Испании продолжаются решающие матчи нового розыгрыша Кубка до того, как сыгран финал предыдущего розыгрыша Кубка между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком». Неделю назад «Реал Сосьедад» уже был выбит из нового Кубка на стадии 1/8 финала «Бетисом», причём это случилось в Севилье – том самом городе, где пройдёт финал Кубка Короля прошлого года. Теперь же в гости к «Бетису» приехал в Севилью другой финалист Кубка Короля прошлого года «Атлетик», который – ещё один парадокс – уже успел стать обладателем Суперкубка Испании. И «Атлетик» не является фаворитом этого четвертьфинала, согласно букмекерской линии.

«Бетис» на ходу – шесть побед и одна ничья в последних семи матчах, и особенно хороши севильцы в домашних матчах. Наконец пошла игра у самого дорогого футболиста в истории «Бетиса» Борхи Иглесиаса, который стал много забивать. «Атлетик» тоже в последнее время прибавил в атаке, да и пропускать при Марселино команда тоже стала чаще. Ставка «обе забьют» выиграла во всех семи матчах с новым главным тренером «Атлетика». Поставлю и в этой игре на обмен голами», — сказал Вишневский.

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