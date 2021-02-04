СКА — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Локомотив».



Ставка: ничья за 4.32.



«В предстоящей игре небольшой фаворит — СКА, армейцы всё-таки чуть выше классом, но у них есть проблема с завершением атак. Сейчас в составе СКА нет таких снайперов, какие были в предыдущих сезонах, поэтому в некоторых матчах команда Валерия Брагина испытывает сложности с заброшенными шайбами, например в прошлой игре против московского «Динамо». Но это в большей степени относится к гостевым матчам, дома же СКА забивает больше и стабильнее набирает очки. Вижу фаворитом СКА, но тяжело сказать, смогут ли армейцы выиграть в основное время.



«Локомотив» проиграл два своих прошлых матча. Сначала ярославцы уступили «Авангарду», а затем «Северстали» с одинаковым счётом 2:4. «Локомотив» на выезде играет не лучшим образом, в семи последних матчах ярославцы выиграли всего дважды. Правда Ярославль в последнее время неплохо играет против лидеров чемпионата, хотя не всегда набирает очки, но в каждой игре даёт бой. Сейчас «Локомотив» способен сыграть вничью в основное время со счётом 1:1 или 2:2.



Обеим командам будет сложно, так как это два сильных соперника, поэтому я ожидаю равный матч. И СКА, и «Локомотив» хорошо играют в обороне, активно действуют по всей площадке, поэтому будет тяжело добиться большого игрового преимущества кому-то из соперников. Рискну и поставлю на ничью в основное время», — сказал Вуйтек.

СКА — «Локомотив». Прогноз: Брагин, Бурдасов, Ткачёв прижмут ярославцев в Санкт-Петербурге В шести последних домашних играх с «Локо» у «армейцев» четыре победы в основное время.