СКА — «Локомотив». Прогноз: Брагин, Бурдасов, Ткачёв прижмут ярославцев в Санкт-Петербурге

В шести последних домашних играх с «Локо» у «армейцев» четыре победы в основное время.

4 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех ярославцев оценён экспертами в 3.08.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 4 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол в первые десять минут идет за 1.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Локомотив» Ярославль (04.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует менее чем через месяц, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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На четверг, 4 февраля, запланированы всего два поединка, зато какие! В 19:30 мск на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге местный СКА примет ярославский «Локомотив». Соперники входят в пятёрку лучших сводной таблицы КХЛ, скучать точно не придётся.



В прошлой игре петербуржцы прервали серию из четырёх побед, уступив на выезде столичному «Динамо» (0:2). Первые два периода оппоненты смотрелись сопоставимо, но в начале третьего гости недоглядели за игроком на пятачке и пропустили. В концовке сняли вратаря, получив вторую шайбу в пустые ворота.



Хотя в целом санкт-петербургские «армейцы» выглядят в последнее время неплохо. В четырёх матчах до этого получилось забить целых 15 шайб, а пропустить всего лишь три. И на своём льду, как правило, очки набираются исправно.

«Салават Юлаев» — «Динамо» Р. Прогноз: Хартикайнен и Гранлунд не оставят шансов латышам В шести последних домашних играх уфимцы забросили 29 шайб. С такой атакой худшему клубу КХЛ не совладать.

В Западной конференции команда Валерия Брагина по-прежнему идёт в тройке лидеров, за 52 игры набрано ровно 70 очков. Место в плей-офф уже обеспечено, отрыв от девятой позиции составляет аж 18 пунктов. Правда, на первую строчку рассчитывать не приходится, ведь ЦСКА оторвался на девять пунктов.



При этом ещё и конкуренты рядом. «Локомотив» тоже входит в топ-3 конференции, набрав на одно очко больше, но и сыграв на одну игру больше. Впрочем, это не помешало обеспечить выход в плей-офф. Московское «Динамо» отстаёт на два пункта, но ярославцы и москвичи находятся в другом дивизионе, а потому СКА они не волнуют.



Впрочем, гости в последних двух матчах потерпели поражения. Оба на выезде, в основное время и со счётом 2:4. Первое пришлось на омский «Авангард», тогда гости даже чаще бросали. Второе – на «Северсталь» из Череповца. Тут по броскам уже был небольшой перевес в сторону хозяев, «железнодорожники» выиграли больше вбрасываний, но уступили по делу.

«Тампа» — «Детройт». Прогноз: Василевский и Сергачёв продолжат удивительную серию в НХЛ «Лайтнинг» выиграли 14 предыдущих матчей с «Детройтом» на своём льду. Все — в основное время.

Теперь подопечных Андрея Скабелки ждёт ещё один выезд. СКА не так ярко выглядит на своём льду, но ярославцы в гостях в последнее время, мягко говоря, неубедительны. В шести предыдущих выездах у них всего две победы, одна по буллитам над «Ак Барсом», другая в основное время со скромным «Сочи».



На таком фоне можно подумать над П1 с нулевой форой за коэффициент 1.72. Статистика личных встреч не против. В шести последних играх в Санкт-Петербурге «армейцы» обыграли «Локо» четыре раза в основное время и один раз в овертайме.

СКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 февраля 2021 года

Соперники входят в тройку лидеров Западной конференции, однако петербуржцы выглядят предпочтительнее по глубине состава. В последнее время у них порядок с результативностью и обороной, да и ярославцы на выезде сейчас сосвсем не впечатляют. Стоит проверить нулевую фору на хозяев.



Ставка: победа СКА с нулевой форой за 1.72.