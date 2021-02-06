«Ювентус» — «Рома»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Рома».



Ставка: «Рома» не проиграет за 2.24.



«Давно этот матч напрашивался. Соперники слишком долго делили третье место. Сейчас они до сих пор борются за то, кто будет располагаться выше. На данный момент «Ювентус» отстает от «Ромы» на одно очко.



Немного оба коллектива уже отстали от лидеров чемпионата из Милана – на четыре балла. Но при этом «Рома» с «Ювентусом» уже имеют маленький отрыв от преследователей в таблице в лице «Наполи» и «Лацио». Разрыв между ними – три очка. Все это, конечно, добавляет интереса и без того важному матчу.



У «Ювентуса» есть также преимущество в виде игры в запасе. Он в последних матчах выступает чуть лучше римлян. В пяти встречах у команды Пирло было четыре победы и одно поражение. У «Ромы» за этот же период было только три выигранных матча. Также римляне по разу проиграли и сыграли вничью.



«Роме» очень важно не проиграть в этом матче. Она упорно не сдает позиции весь сезон. Допускает иногда, конечно, ошибки команда Фонсеки. Это уже почти привело к увольнению главного тренера. Но сильно везет римлянам с неудачами у «Ювентуса». Именно из-за этого они все еще идут бок о бок.



Пока «Ювентус» еще ищет себя под руководством нового главного тренера. Думаю, повезло «старой синьоре», что сейчас у нее есть несколько опытных игроков, которые помогают ей в некоторых матчах не упускать победу. Сейчас в «Ювентусе» сильное влияние имеет Криштиану Роналду. Его присутствие уже много раз спасало туринцев от проигранных матчей



По моему мнению, сейчас «Ювентус» все еще является одним из главных претендентов на Скудетто. «Милан» и «Интер» не смогли от него далеко оторваться. Хотя возможность у них была в первой половине сезона.



По игре видно, что «Рома» достаточно нестабильна. Хотя результата она все-таки добивается, учитывая ее третье место в таблице. Но сейчас такой интересный чемпионат Италии. До сих пор нет очевидного фаворита на победу. «Милан» имеет, конечно, больше всех шансов. Однако сразу несколько команд снизу его сильно поджимают. И этими командами, в том числе, являются «Ювентус» и «Рома».



Интрига в борьбе за Скудетто, думаю, будет держаться до последнего момента. Но она также будет решаться в таких важных матчах, как этот. В своем прогнозе оттолкнусь от «Ромы» в этой игре. Для нее это важнейший момент. Римляне будут всеми силами пытаться не проиграть. На это и предложу поставить с коэффициентом 2.24».