«Алавес» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Алавес» — «Вальядолид».
Ставка: 2-3 гола в матче за 1.93.
«После четырех поражений подряд «Алавес» в прошлом туре сыграл вничью (0:0) в Хетафе. А до этого баски в шести турах подряд не только пропускали, но и забивали. Мне нравится в этом матче ставка на голы, поскольку и «Алавес», и «Вальядолид» потеряли из-за травм сразу по несколько защитников. Предположу, что пару голов мы тут увидим.
Но все-таки и едва ли голов будет больше трех. Груз ответственности велик – когда встречаются две команды из нижней трети турнирной таблицы, то редко случаются голевые феерии. Поэтому поставлю на количество голов от двух до трех. А также ставлю на «Алавес» с форой (0). На своем поле баски едва ли уступят, тем более что и потерь в составе у них поменьше», — сказал Вишневский.
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