«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Александра Кожевникова на встречу КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.70.
«Поставлю на успех «сталеваров». Играют дома, смотрятся неплохо, исправно набирают зачётные баллы, усиленно готовятся к плей-офф. Казанцы тоже сейчас весьма хороши, но у них выезд.
Для обоих коллективов в плане плей-офф всё решено. Возможно, конечно, что их места ещё не окончательные, но картина в целом ясная. За счёт игры на домашнем льду преимущество будет на стороне уральцев. Так-то по большому счёту команды одинаковые.
«Металлург» перед началом матчей навылет уже выстроил свою игру. Думаю, результатом встречи на домашней арене станет победа «Магнитки» с преимуществом в одну шайбу. Более крупного счёта не будет явно, так как казанцы ребята очень упёртые и упрямые. Да и играют они порой жёстко, на удержание», — сказал Кожевников.
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