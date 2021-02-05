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«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Александра Кожевникова на встречу КХЛ

«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Александра Кожевникова на встречу КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.70.

«Поставлю на успех «сталеваров». Играют дома, смотрятся неплохо, исправно набирают зачётные баллы, усиленно готовятся к плей-офф. Казанцы тоже сейчас весьма хороши, но у них выезд.

Для обоих коллективов в плане плей-офф всё решено. Возможно, конечно, что их места ещё не окончательные, но картина в целом ясная. За счёт игры на домашнем льду преимущество будет на стороне уральцев. Так-то по большому счёту команды одинаковые.

«Металлург» перед началом матчей навылет уже выстроил свою игру. Думаю, результатом встречи на домашней арене станет победа «Магнитки» с преимуществом в одну шайбу. Более крупного счёта не будет явно, так как казанцы ребята очень упёртые и упрямые. Да и играют они порой жёстко, на удержание», — сказал Кожевников.

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В семи предыдущих очных встречах в регулярном чемпионате КХЛ соперники не смогли забить больше четырёх шайб.
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