«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Мозякин с Воробьёвым остановят лучший клуб КХЛ

5 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.65, а успех казанцев оценён экспертами в 2.33.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» Мг — «Ак Барс» 5 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.15. Гол в первые десять минут идет за 1.85.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс» Казань (05.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует менее чем через месяц, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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В пятницу, 5 февраля, состоятся сразу девять поединков, достойных вывесок тут хватает. В 17:00 мск на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске «Металлург» примет казанский «Ак Барс». Битва лидеров Восточной конференции обещает быть интересной.



«Магнитка» удачно начала домашнюю серию, разбив в прошлой игре казахстанский «Барыс» со счётом 3:1. Любопытно, что пропустили хозяева первыми в начале второго периода, но меньше чем через десять минут получили численное преимущество и отыгрались. В третьем периоде удалось забросить ещё две шайбы.



Теперь победная серия магнитогорцев составляет восемь матчей, подобным на данный момент похвастаться не может никто. Плей-офф уже обеспечен. И вроде бы отставание от «Авангарда» всего два пункта, причём омичи провели на одну игру больше. Да только они выступают в другом дивизионе, а потому выше третьей строчки не забраться.

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«Ак Барс» по-прежнему возглавляет конференцию. Первое место, судя по всему, никуда не денется. В плей-офф клуб попал уже давно, а отрыв от ближайшего преследователя составляет целых 11 пунктов. Основная задача выполнена на отлично, теперь желательно удержать лидирующую строчку в сводной таблице КХЛ.



С формой у казанцев тоже полный порядок. Два подряд домашних поражения от рижского «Динамо» (4:5 ОТ) и «Локомотива» (3:4 Б) не стали помехой. После этого они одержали четыре победы кряду, забивая в каждом случае по три шайбы. Правда, уверенными эти победы вряд ли можно назвать.



Команда Дмитрия Квартальнова дважды встретилась на выезде с «Автомобилистом» (3:1 и 3:2) и однажды гостила у «Трактора» (3:2). Матч против «Куньлуня» (3:1) оказался домашним. Любопытно здесь то, что меньше казанцев бросали по воротам только хоккеисты «Трактора». В остальных случаях – наоборот.

«Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз: Александр Овечкин затмит Артемия Панарина в Нью-Йорке У «Вашингтона» семь побед в девяти последних матчах с «Рейнджерс», одно из поражений — в овертайме.

Не так легко придётся лидеру и в Магнитогорске. «Металлург» идёт на серии из шести домашних побед, все в основное время. При этом магнитогорцы ещё и оборону поправили в последнее время. Всего три шайбы в трех предыдущих играх – замечательный результат.



Очные встречи между «Магниткой» и «Ак Барсом» в последнее время получаются, как правило, низовыми и весьма близкими. В семи предыдущих поединках регулярного чемпионата КХЛ неизменно забивалось менее пяти шайб на двоих. Не ждём слишком много голов и на этот раз.



Ошибка может аукнуться в дальнейшем обоим соперникам: казанцев в сводной таблице догоняет ЦСКА, а магнитогорцы рискуют сползти на четвёртую строчку. Скорее всего, команды снова покажут осторожную и близкую игру. Проверим тотал меньше 5 шайб за 1.74, если забьют ровно пять голов на двоих – произойдёт возврат.

«Металлург» Мг – «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 февраля 2021 года

«Ак Барс» в последних играх выглядит не так уверенно, хотя и побеждает. В Магнитогорске лидера КХЛ ждёт ещё одно испытание, ведь «Металлург» находится в отличной форме. Парада голов не ждём, ошибка для любого соперника может аукнуться в дальнейшем. Скорее всего, увидим довольно близкую и равную игру.



Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.74.