«Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 20-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.55, «Фрайбург» не проиграет за 2.26.

«Фрайбург» против «Боруссии» Дортмунд – это по-настоящему интересно, когда «Фрайбург» на коне и Дортмунд на коне. Такое было несколько раз за последние годы. Но сейчас этот матч интересен тем, что и у тех, и у других очень сложные времена. «Боруссия» показала, что в матче даже на Кубок Германии, когда все вроде бы хорошо, могут возникнуть неприятности, а «Фрайбург» в очередной раз доказывает, что его игра дома и в гостях — это игра двух разных команд.



На этот раз «Фрайбург» играет у себя дома с проблемной «Боруссией». Мне кажется, что он не проиграет. Там коэффициент в пределах 2,5. Мне кажется, что и для «Фрайбурга» — это отличная возможность приблизиться к еврокубковым местам. У Кристиан Штайха в домашнем матче против такого Дортмунда появляется шанс отомстить.



Дело в том, что в первом круге «Фрайбург» уступил со счетом 0:4, без единого шанса. Вообще не было моментов. Дортмунд раздавил соперника, но то была «Боруссия» начала сезона, хороший Дортмунд Люсьена Фавра. Сейчас все очень нестабильно. Мне кажется, что в домашнем матче «Фрайбург» может победить любого соперника. Проблемы, как мы знаем, возникали даже у грандов. Так что мой прогноз — «Фрайбург» не проиграет.



Еще одна ставка в качестве бонуса. Мне этот матч комментировать. Так уж вышло, что последние семь матчей, на которых я работал, были верховыми. В этом матче я бы предпочел низ, просто по системе исключения. Когда-то это должно закончиться. Так что еще один мой прогноз — низ".