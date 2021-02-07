«Шеффилд» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч 23-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Челси».
Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.61.
«Челси», конечно, прибавляет после смены тренера. У игроков снова появилось желание творить, а не отбывать номер на поле. Две победы в трех матчах при Тухеле одержала команда, при этом не пропустив ни одного мяча и почти ничего не позволив соперникам у своих ворот.
Но и «Шеффилд Юнайтед» на подъеме. У, как многим казалось, безнадежного аутсайдера пять побед в последних семи матчах, и теперь перед открытием прошлого сезона забрезжила надежда на чудесное спасение.
У хозяев, кажется, есть единственный потенциально успешный план на игру – запереться и надеяться на редкие контратаки и стандарты. «Челси» наверняка будет владеть мячом в районе 70 процентов, а может быть, и выше. Все будет зависеть от креативности и эффективности нападения. Предположу, что лондонцам не будет просто, но своё они все-таки возьмут".
- 7 февраля 2021
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