«Шеффилд» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч 23-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Челси».

Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.61.

«Челси», конечно, прибавляет после смены тренера. У игроков снова появилось желание творить, а не отбывать номер на поле. Две победы в трех матчах при Тухеле одержала команда, при этом не пропустив ни одного мяча и почти ничего не позволив соперникам у своих ворот.



Но и «Шеффилд Юнайтед» на подъеме. У, как многим казалось, безнадежного аутсайдера пять побед в последних семи матчах, и теперь перед открытием прошлого сезона забрезжила надежда на чудесное спасение.



У хозяев, кажется, есть единственный потенциально успешный план на игру – запереться и надеяться на редкие контратаки и стандарты. «Челси» наверняка будет владеть мячом в районе 70 процентов, а может быть, и выше. Все будет зависеть от креативности и эффективности нападения. Предположу, что лондонцам не будет просто, но своё они все-таки возьмут".