«Тоттенхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч 23-го тура АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Вест Бромвич».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.
«У «Тоттенхэма» один забитый мяч в трех последних играх. У команды мало что получается в позиционном нападении, и лишь после стандартов она представляет какую-никакую угрозу. Отсутствие Кейна ощущается серьезнее, чем предполагалось.
Возможно, «Вест Бром» именно тот соперник, который сейчас нужен «шпорам». 52 мяча в 22 турах пропустила команда. А в каждом из последних восьми матчей она пропускала не менее двух мячей.
Но в матче с «Тоттенхэмом» Эллардайс запрется как только можно и максимально усложнит жизнь и без того испытывающим трудности с созиданием соперникам.
Так что лондонцы, скорее всего, добьются положительного результата, но не факт, что это получится сделать очень убедительно».
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